Погода в Югре на 6 ноября 2020 года: небольшой снег, гололед Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 5 ноября: Днём температура воздуха 0,+5 ºС, местами -1,-6 ºС, ночью+2,-3 ºС, местами -4,-9 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой снег. В отдельных районах гололед, ночью туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы могут достигать14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +2,+4 ºС, ночью +1,-1 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с

В Сургуте: Днём +1°С, ночью +1°С, пасмурно, снег, ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём +1 °С, ночью 0 °С, пасмурно, ветер южный 4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +2°С, ночью +1°С, пасмурно, снег, ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Когалыме: Днём +1°С, ночью 0°С, снег, ветер юго-западный 5 м/с.

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или беседовали. Происходило все это при свете лучины, оттого и сам день нередко называли Светцем. «Русский светец — отрада девиц», — говорили в народе.