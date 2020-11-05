Сургутскую спортплощадку оборудуют теплой раздевалкой и трибунами для зрителей Фото: Администрация города Сургута

В Сургуте спортплощадку на улице Университетская оборудуют теплой раздевалкой и трибунами для зрителей.

На территории спорткомплекса с 50 метровым бассейном по улице Университетской установили теплую раздевалку для спортсменов, это позволит профессиональным футболистам и любителям тренироваться круглый год.

Общая площадь сооружения – 46 квадратных метров. Там свободно разместятся 20 спортсменов или две футбольные команды.

В раздевалке две комнаты для переодевания, тренерская и помещение для инвентаря. Её созданию поспособствовал проект по реализации социально-значимых общественных инициатив «Бюджет Сургута Online».

- В прошлом году сургутяне поддержали инициативу общественников по укладке современного покрытия на футбольном поле. В этом году общественники предложили разместить на территории раздевалку, трибуны для зрителей и уложить искусственное покрытие на малом поле. Жители города поддержали – поясняет начальник управления физической культуры и спорта администрации города Михаил Ющенко.

М. Ющенко рассказал, что покрытие уложили летом, а сейчас завершается обустройство раздевалки и заканчивается производство трибун. Их привезут в Сургут и установят до 25 ноября. Площадка позволит спортсменам продолжать тренировочный процесс. В планах возобновить проведение чемпионата города по зимнему футболу.

На эти идеи из городского бюджета потратили 5 миллионов рублей. Всего на территории спорткомплекса находится 5 спортивных площадок и только на одной пока нет искусственного покрытия. Его планируют уложить в следующем году.