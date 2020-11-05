Специалисты МЧС в Лангепасе продезинфицировали школу

Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре

В школе №2 Лангепаса специалисты провели профилактическую дезинфекцию. Пожарные с помощью специального раствора, обработали все помещения учебного заведения.

- Общеобразовательные учреждения имеют большие по площади помещения - классы, спортивные залы, столовые, актовые залы, коридоры, лестницы, библиотеки и прочие помещения, которые посещает достаточно большое количество учеников и учителей - сообщила директор учебного заведения Алла Шаповалова.

Директор также добавила, что пока дети находятся на каникулах, можно обработать помещения дезинфицирующими средствами для профилактики вирусных заболеваний.

Дезинфекция в школе важна, это средство поддержания благоприятной санитарной обстановки и обеспечения безопасности здоровья многочисленных учеников, учителей и персонала, находящихся в помещениях школы ежедневно с утра и до самого вечера.

Во время дезинфекции специалисты пользовались стандартными средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что с начала апреля подразделения МЧС в муниципальных образованиях округа провели обработку более 120 объектов, в том числе 43 социально значимых.