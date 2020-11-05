Жительница Когалыма попалась на уловки мошенников Фото: ОМВД России по г.Когалыму

В дежурную часть ОМВД России по городу Когалыму обратилась 54-летняя женщина, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

Жительнице Когалыма позвонили мнимые сотрудники банка и попросили подтвердить якобы совершенный перевод в другую финансовую организацию и неизвестному человеку.

Женщина сказала звонившим, что никакие переводы не совершала.

Мошенники сказали, что переводы осуществляют сотрудники банка и предложили найти преступников, для этого женщине нужно было проехать в ближайшее отделение банка и оформить кредит на любых условиях, не обращая внимания на процентную ставку. А они якобы в это время смогут вычислить тех, кто совершает списание денег.

Наивная женщина выполнила все указанные действия лжесотрудников банка и оформила кредит на сумму в 1 миллион рублей. Получив деньги на руки, женщина 80 раз переводила деньги на счета мошенников.

Следователями ОМВД России по г. Когалыму возбуждено уголовно, ведется расследование.