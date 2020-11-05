Сегодня в Югре сильный ветер и гололед, будьте осторожны

Фото: Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометцентра 5 ноября в течение суток на территории Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с и гололед.

Водителям следует более внимательно управлять транспортом, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.

Пешеходам стоит помнить, что в условиях гололедицы тормозной путь транспортных средств увеличивается, поэтому переходить проезжую часть следует только в строго отведенных местах, убедившись, что водители транспортных средств пропускают вас.

А родителям необходимо напомнить детям правила безопасности при переходе дорог.

Возможно образование наледей на тротуарах и ступеньках, старайтесь придерживаться за поручни, чтобы не упасть.

Кроме того, возможен сход с крыш домов снега, будьте осторожны, предупреждает Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия немедленно сообщите о нём по единому номеру 112 и по возможности окажите помощь пострадавшим. Будьте бдительны, берегите себя и близких.