В Сургуте директор предприятия ответит перед судом за скрытие налогов Фото: pixabay.com

В Сургуте завершилось расследование уголовного дела против руководителя предприятия, обвиняемой в уклонение от уплаты налогов.

Обвиняемая, являясь генеральным директором организации по монтажу и ремонту буровых установок, в 2014 – 2016 годах для получения необоснованной налоговой выгоды оформила фиктивные документы о выполнении ряда работ подрядными организациями и не включила эти работы в налоговые декларации.

В результате ей удалось уклонится от отплаты налога на добавленную стоимость в сумме 19 миллионов рублей.

Женщина признала вину, однако возместить причиненный государству ущерб отказалась, ссылаясь на отсутствие денег.

Для того, чтобы возместить ущерб следователи наложили арест на денежные средства предприятия, акции, недвижимость и транспортные средства. По результатам рассмотрения уголовного дела судом все перечисленное может быть обращено в доход государства.

Уголовное дело направлено в суд, следователи предоставили достаточно доказательств вины преступницы.

Если суд согласится с выводами следствия то директору учреждения может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы.