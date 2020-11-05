Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 ноября 2020 года увеличилось на 199 человек Фото: pixabay.com

Югорчане продолжают заболевать коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировано ещё 199 случаев заболевания в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 29 242 случая.

По клинической структуре: на момент выявления у 128 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 59 зафиксирована пневмония, у 12 человек – коронавирус протекает бессимптомно.

Контакт установлен в 164 случаях, по 35 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 477 граждан, сняты с наблюдения – 88 415 человек.

За сутки на COVID-19 обследовано 9 418 человек, всего – 850 508 жителей региона.

Возглавляют список по числу заболевших: Сургут – 67; Ханты-Мансийск – 19; Нижневартовск – 16; Радужный – 12; Нефтеюганск – 12; Нягань – 12.

Далее идут: Октябрьский район, Сургутский район, Советский район, Пыть-Ях там по 7 заболевших, в Югорске – 6; в Мегионе, Урае и Нефтеюганском районе по 5 человек; Покачи – 4.

Закрывают списка Кондинский район – 3; Когалым – 2; Нижневартовский район, Лангепас, Белоярский район по 1 человеку.

Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 266 человек.

За сутки выздоровели 81 человек, а за весь период пандемии – 24 611 югорчан.