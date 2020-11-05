В Берёзовском районе задержан пьяный водитель Фото: pixabay.com

За управление транспортным средством в состоянии опьянения обвинён 33-летний житель Берёзовского района.

Обвиняемый раньше попадал в поле зрения сотрудников полиции за аналогичное правонарушение.

В декабре 2016 года он привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был осужден Берёзовским районным судом, получив наказание в виде обязательных работ на 350 часов с лишением права управления транспортным средством на 3 года.

Но не смотря на прошлые ошибки молодой человек снова сел пьяным за руль мотоцикла. Сотрудники ГИБДД в очередной раз остановили нетрезвого водителя в сентябре 2020 года. Он ехал вечером по улицам посёлка, управляя мотоциклом без государственного регистрационного знака.

А задержан мужчина сотрудниками полиции на объездной дороге, при попытке скрыться в лесу.

Уголовное дело направлено в суд.

За совершение преступления мотолюбителю может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы.