Вопросы видения бизнеса в условиях пандемии в Югре обсудят онлайн

Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Прямой эфир с жителями округа проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своем официальном инстаграм-аккаунте 6 ноября в 14:00. Трансляция будет вестись и в группе Югра, уже сейчас можно оставлять комментарии с вопросами, самые актуальные из них будут заданы во время эфира.

Участниками онлайн-встречи будут руководитель центров молодежного инновационного творчества Югры, руководитель центра развития предпринимательства в Ханты-Мансийске и председатель югорского интеллектуального клуба.

Кроме того, к участию присоединятся главы муниципальных образований, департамент экономического развития и команда губернатора.

В эфире обсудят вопросы внедрения новых элементов экосистемы развития предпринимательства в Югре: центры инновационного молодежного творчества, технопарки и т.д.

Вопросы эффективности внедрения новых финансовых инструментов, развитие технологического предпринимательства, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», стимулирование конкуренции на рынках востребованных жителями услуг - всё это не останется без внимания экспертов эфира.

- На прошлой неделе завершилось формирование окружного бюджета и государственных программ развития. Их главная задача в соответствии с общенациональным планом действий – восстановление занятости, доходов граждан, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности в новых условиях, исполнение социальных обязательств», – написала в своем инстаграм-аккаунте Наталья Комарова.