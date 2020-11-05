Директор УК "Промышленные парки Югры" получил взятку в крупном размере: открылись новые обстоятельства уголовного дела

Фото: pixabay.com

Появились новые обстоятельства по делу директора УК «Промышленные парки Югры», который превышая свои должностные полномочия продал 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района одному из предпринимателей, причинив бюджету округа ущерб в размере 43 миллионов рублей.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбудил уголовное дело против директора УК по статье "получение взятки в особо крупном размере".

Напомним, что преступник был генеральным директором акционерного общества, единственным акционером которого является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Во время расследования дела, а также благодаря проведенной сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области работы выяснилось, что в декабре 2018 и в январе 2019 года подозреваемый получил от предпринимателя, купившего недвижимость, взятку общей суммой 17 миллионов рублей за махинации, связанные с продажей имущества по заниженной цене.

По уголовному делу продолжается расследование.