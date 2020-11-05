Погода в Югре на 5 ноября 2020 года: гололед и сильный ветер Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 5 ноября: Днём температура воздуха 0,+5 ºС, на востоке округа -1,-6 ºС, ночью+2,-3 ºС, при прояснениях -5,-10 ºС. Облачно с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, гололед. Ветер западный 8 - 13 м/с, местами порывы 15 - 18 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём +2,+4 ºС, ночью 0,+2 ºС. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 8 - 13 м/с.

В Сургуте: Днём +3°С, ночью +1°С, пасмурно, ветер западный 6-7 м/с.

В Нижневартовске: Днём +3°С, ночью +1°С, облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер западный 7 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +4°С, ночью +1°С, пасмурно, ветер западный 6-7 м/с.

В Когалыме: Днём +2°С, ночью 0°С, пасмурно, небольшой дождь и снег, ветер западный 6-7 м/с.

В этот день отмечается память одного из апостолов от семидесяти — Иакова Младшего, прозванного «братом Господним». Справляли последние осенины — проводы осени. Как подмечали люди, в этот день падал второй снег. Если он был обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето — урожайным. «Снега надует — хлеба прибудет», — говорили в народе. Если же выпадал мелкий, твердый снег — «крупа» — то зиму ждали с "Матрениного дня".