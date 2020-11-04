В Советском районе задержали мужчину с наркотиками Фото: pixabay.com

Полицейского Советского района, являющиеся оперуполномоченными в сфере незаконного оборота наркотических средств, задержали 38-летнего местного жителя.

При досмотре у него обнаружили сверток, в котором находилось вещество светло-коричневого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое является смесью наркотических синтетических средств N-метилэфедрона и «A-PVP» массой 1,830 граммов, что является крупным размером.

Как признался сам подозреваемый, препарат он купил через интернет исключительно для себя. Деньга за приобретенный товар перевел через терминал оплаты на представленный продавцом счет.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Одна из санкций вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.