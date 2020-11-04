Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 ноября 2020 года увеличилось на 196 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Среда ознаменовалась для жителей региона печальной новостью: еще пять человек скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших достигло - 261.

Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 196 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 29 043.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 62, с симптомами ОРВИ - 121, в бессимптомной форме заболевания - 13.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 49; Ханты-Мансийск - 20; Нижневартовск - 19.

Далее идут: Урай - 14; Нефтеюганск - 11; Югорск - 10.

Замыкают список: Сургутский и Советский районы - 8; Мегион, Нягань и Октябрьский район - 7; Кондинский район - 6; Нефтеюганский район - 5; Покачи, Радужный и Когалым - 4; Лангепас, Нижневартовский и Березовский районы - 3; Пыть-Ях - 2; Ханты-Мансийский и Белоярский районы - 1.

Из хороших новостей: за сутки 125 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 24 530.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 19 768 человек с COVID-19, с начала периода - 1 693 454. Выздоровевших - 15 567, за весь период - 1 266 931. Умерших - 389, с начала периода - 29 217.