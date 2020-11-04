Наталья Комарова поздравила югорчан с Днем народного единства

Фото: личная страница Натальи Комаровой в соцсети "ВКонтакте"

День народного единства - один из самых значимых праздников нашей страны, который отмечается 4 ноября.

Как отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова, Югру знают, как дружный, сплоченный, социально и культурно развитый регион. В этом заслуга каждого жителя. Разные языки, национальные культуры, традиции и обычаи объединяет любовь к югорской земле, к России!

-В честь праздника региональным отделением Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ - РОССИЯНЕ» в Югре совместно с Фондом «Центр Гражданских и социальных инициатив Югры» подготовлен видеоролик с поздравлением. С разрешения авторов делюсь добрыми эмоциями от общения с юными югорчанами. Рада присоединиться к их поздравлениям, - написала Наталья Комарова в соем «Instagram».