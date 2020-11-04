В Югре вводятся дополнительные меры, направленные на борьбу с COVID-19

В связи с большим количеством заболевших COVID-19, губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому в регионе вводятся новые правила, которые начнут действовать с 5 ноября.

Так, регистрация браков разрешена только по предварительной записи и с одновременным нахождением в помещении не более восьми человек, включая сотрудника ЗАГСа и фотографа. Выездные регистрации также запрещены.

Руководителям всех организаций округа необходимо разделить потоки сотрудников с применением режима гибкого рабочего дня.

Дети до 14 лет не должны находиться в общественных местах, в том числе на улице, без сопровождения родителей. Исключение возможно лишь в том случае, когда ребенок идет в школу.

Кроме того, до 31 декабря продлен режим обязательной самоизоляции для граждан 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Ознакомиться с полным текстом постановления можно здесь.