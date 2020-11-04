В Няганской окружной больнице увеличилось число мест для оздоровления учителей

Фото: администрация Нягани, соцсеть "ВКонтакте"

В дневном стационаре Няганской окружной больницы увеличили количество мест для оздоровления учителей. Если ранее курс ежегодно проходили до ста работников, то теперь их число увеличилось до 450.

На данный момент, во время школьных каникул, особой популярностью у педагогов пользуется физиолечение. Так, учитель физкультуры Дмитрий Антясов проходит водные процедуры, массаж и магнитотерапию.

Кроме того, для педагогов, работающих в напряженном ритме целых девять месяцев, специалисты разрабатывают индивидуальную восстановительную программу.

Напоминаем, что в Нягани проект «Оздоровление педагогов» запустили в 2013 году. За это время он не только оправдал себя, но и получила положительную оценку правительства региона. Так, губернатора Югры Наталья Комарова рекомендовала применить подобную практику во всех медицинских учреждениях округа.

Благодаря увеличению коечного фонда дневного стационара бесплатный курс процедур теп смогут получить до 450 педагогов.