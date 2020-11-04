Погода в Югре на 4 ноября: снег с дождем и сильный ветер

Погода в Югре на 4 ноября Фото: pixabay.com

В среду, 4 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов непогода усилится - начнется сильный снегопад. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, днем 0...+5.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днем +2, ночью -4. Ветер 7-13 м/с.

Сургут: пасмурно и снег с дождем. Днем +2, ночью -4. Ветер 7-12 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и мокрый снег. Днем +1, ночью -4. Ветер 7-12 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, днем и вечером - дождь. Днем +2, ночью -3. Ветер 7-12 м/с.

Когалым: пасмурно, утром начнется снегопад, к вечеру он перейдет в дождь. Днем +2, ночью -4. Ветер 7-12 м/с.