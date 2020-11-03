Преступники в Сургуте похитили мужчину ради денег Фото: pixabay.com

В дежурную часть Сургута обратился 32-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что двое неизвестных напали на него и увезли в неизвестном направлении.

Потерпевший выходил из подъезда своего дома и шел к своему автомобилю, его остановили два незнакомых мужчины.

Преступники в грубой форме предложили ему присесть в их автомобиль, после чего ударили его несколько раз, и забрали сотовый телефон и деньги.

Злоумышленники увезли сургутянина в один из гаражных кооперативов города и удерживали там, били его деревянной доской и молотком, требовали заплатить им 200 тысяч рублей.

Когда один из преступников отвлекся на телефонный разговор, мужчина смог воспользоваться моментом и оттолкнув второго, выбежал из гаража.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Сургуту, зная возможное местонахождение и описание особых примет подозреваемых задержали их.

Преступники рассказали, что пошли на преступление ради денег, не смотря на то что имеют постоянное место работы и раньше не попадали в полицию.

Молодые люди находятся в изоляторе временного содержания, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.