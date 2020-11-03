В Сургутском районе открыли новый детский сад "Северное сияние" Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе открыли новый детский сад «Северное сияние». Детское дошкольное учреждение в отдаленном поселении открыл глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Площадь трехэтажного здания детского сада более 5 тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 15 групп.

Детский сад оборудован системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, универсальной доступной средой, стационарным пандусом, тактильными мнемосхемами, табличками и вывесками, информационными наклейками, выполнена маркировка ступеней, оборудована парковка для инвалидов.

Всего новый детский сад рассчитан на 300 малышей. Это дает возможность обеспечить места в Нижнесортымском для детей в возрасте от 1 года до 7 лет.

Разработаны адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, для умственно отсталых детей.

– Эмоции только положительные. Классный детский сад, на самом деле. Я таких в Сургутском районе еще не видел. Застройщик сдал объект на полгода раньше. Это огромный плюс для самого быстрорастущего поселения, – поделился впечатлениями глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Глава района добавил, что основная концепция развития дошкольной организации - реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья каждого малыша, включая организацию качественного детского питания, что является залогом развития здорового ребёнка.

В учреждении есть всё необходимое для укрепления здоровья детей: бассейн, зал хореографии, зал сухого плавания, физкультурный зал.

– В новом детском саду 2 спортивные площадки. Они включают комплекс малых спортивных архитектурных форм, имеют специальное экологически безопасное покрытие – сообщила Татьяна Османкина, заместитель главы Сургутского района.