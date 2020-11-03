В Няганской поликлинике работает отделение для граждан, заболевших COVID-19 Фото: pixabay.com

В Няганской городской поликлинике работает отделение по оказанию медицинской помощи пациентам, болеющим коронавирусной инфекцией или имеющим риск заражения.

В структуре подразделения – 10 мобильных бригад, состоящие из пяти врачей, пяти медицинских сестер и пяти фельдшеров.

Задача специалистов - лечение пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией на дому (или легким течением пневмонии), наблюдение за состоянием граждан, находившихся в контакте с заболевшими COVID-19, обслуживание вызовов, поступивших от горожан по причине ОРВИ, а также забор анализов, у пациентов с COVID-19 и контактных с ними лиц.

В случаях, когда заболевание диагностируется и подтверждается лабораторно, начинается эпидемиологическое расследование, во время которого устанавливается круг контактных лиц больного.

Всем контактным лицам выдается больничный лист по карантину с даты контакта, указанной в предписании Роспотребнадзора.

С пациентами в обязательном порядке связывается доктор для уточнения необходимой информации.

- В зависимости от течения заболевания, медицинские работники принимают решение о способах контроля за состоянием здоровья - направляют в инфекционный госпиталь, либо организуют лечение на дому (амбулаторно). Все диагностические мероприятия, включая компьютерную томографию или рентгенографию, проводятся строго по назначению лечащего врача - поясняет Анна Манева, исполняющая обязанности заведующей отделением.

Она также сообщает, что когда пациент проходил лечение от коронавирусной инфекции на дому, повторный забор анализов проводится на 10, 12 день от даты первого забора проб. Если получены два отрицательных результата и при отсутствии симптомов заболевания, пациент считается здоровым и выписывается.