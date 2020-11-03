Сотрудники МЧС провели рейд для жителей Советского района Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре

В Советском районе увеличилось количество пожаров. Специалисты связывают это с активным использованием электронагревательных приборов, печного отопления и газового оборудования.

Органы пожарного надзора с помощью громкоговорителя доводят до югорчан информацию, для профилактики возникновения пожаров. Во время рейда информацию доносят как сами сотрудниками, так и с помощью заранее подготовленной записи.

-Выбор такого способа информирования горожан обусловлен возможностью донести информацию до максимального количества людей. Мы надеемся, что горожане прислушаются к нашей информации и будут более бдительны в отношении правил пожарной безопасности, − пояснил главный государственный инспектор города по пожарному надзору Алексей Орлов.

Сотрудники МЧС в период каникул рекомендуют родителям уделить особое внимание беседам о правилах безопасного поведения с детьми.

Профилактические мероприятия на данный момент прошли в четырех садовых товариществах, как поясняют инспекторы пожарного надзора, такие рейды пройдут на всей территории города и будут проводится ещё для безопасности граждан.