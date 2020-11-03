В пекарне города Покачи обновили оборудование Фото: pixabay.com

В пекарне города Покачи обновили оборудование, там установили новый тестомес. Затраты на приобретение техники владельцы бизнеса компенсировали благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Новый тестомес в покачевской пекарне позволяет печь 500 разных булок хлеба ежедневно. Один замес - это 25 кг теста или 45 булочек. - Предыдущий тестомес был уже на износе и вот-вот вышел бы из строя. Благодаря компенсации мы приобрели второй. Когда пришел новый тестомес, старый вывели в резерв, провели ремонтно-восстановительные работы. Теперь он стоит на случай выхода из строя основного, - рассказал предприниматель Алексей Васюткин.

В 2020 году по программе "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи" предоставлено 29 субсидий на сумму 2,5 миллиона рублей. С помощью нацпроекта можно вернуть 80% затрат на технику.

Кроме того, можно получить субсидию на аренду помещения и расходы, связанные с открытием нового бизнеса.