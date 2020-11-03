Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 ноября 2020 года увеличилось на 189 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 189 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зарегистрировано 28 847 случаев.

По клинической структуре: на момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно.

Контакт установлен в 171 случае, по 18 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 450 человек, сняты с наблюдения – 87 599 югорчан.

За сутки на коронавирус обследовано 3 568 человека, за вест период – 831 568.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 53; Ханты-Мансийск – 22; Нижневартовск – 16; Нягань – 13; Урай – 12; Нефтеюганский район – 11.

Далее идут: Нефтеюганск – 7; Октябрьский район – 7; по 6 заболевших в Югорске, Березовском районе, Кондинском районе, Советском районе; в Мегионе и Сургутском районе заразились 5 человек; Нижневартовский район – 4.

Закрывают список: Когалым – 3; Ханты-Мансийский район – 3; Пыть-Ях – 2; Радужный – 1; Белоярский – 1.

142 пациента находятся в тяжелом состоянии, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 256 человек.

За сутки вылечились 114 человек, за весь период пандемии – 24 405 югорчан.