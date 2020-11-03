Прокуратура Югры проверила условия содержания осужденных в исправительной колонии Фото: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Прокуратура округа провела проверку в «Исправительная колония № 15 УФСИН России по ХМАО-Югре» в г.Нижневартовске, во время которой проверено соблюдение требований и условий содержания осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии.

В целом администрация исправительной колонии соблюдает положения уголовно-исполнительного законодательства.

Руководству учреждения напомнили о необходимости соблюдения прав осуждённых при отбытии уголовных наказаний. Активнее привлекать их к труду, обеспечивать занятость и возмещение ущерба от совершенных преступлений.

Также работниками прокуратуру указано на необходимость принятия мер к недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в учреждении.

Усиленный контроль над тем, чтобы не допускать в учреждении преступлений, связанных с кражей денег граждан, через телефон и прочую технику.

Все выявленные во время проверки нарушения и замечания, а также их исправление в дальнейшем на контроле у прокуратуры округа.