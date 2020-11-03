Погода в Югре на 3 ноября 2020 года: местами по округу сильные порывы ветра Фото: Терина Виктория

Метеорологическая обстановка в Югре 3 ноября: Днём температура воздуха -1,-6 ºС, местами 0,+5 ºС, ночью -3,-8 ºС, при прояснениях -9,-14 ºС. Переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, днём возможны порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -1,-3 ºС, ночью -6,-8 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с.

В Сургуте: Днём -2°С, ночью -3°С, пасмурно, ветер юго-западный 4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -3°С, ночью -2°С, небольшой снег, ветер западный 3-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -2°С, ночью -3°С, пасмурно, ветер юго-западный 4 м/с.

В Когалыме: Днём -3°С, ночью -3°С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 3-4.

В этот день на Руси примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает — значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву — в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.