«Ночь искусств – 2020» в Ханты-Мансийске: подробная афиша мероприятий на 3 ноября 2020 года

Всероссийская акция «Ночь искусств – 2020» пройдёт в Ханты-Мансийске 3 ноября в формате онлайн.

В 17.15 в Ханты-Мансийском театре кукол стартует трансляция спектакля «Стойкий оловянный солдатик» Театра кукол Кузбасса им. А. Гайдара. В 18 часов актёры Ольга Гапеева и Роман Гермес проведут мастер-класс для детей по созданию фантастических персонажей пластикой рук. В 18.20 горожане смогут заглянуть за кулисы театра, а в 18.30 – поучаствовать в мастер-классе художника-бутафора Василия Тюменцева.

В 19 часов в группе театра появится видеоальманах актёрских номеров и выступлений, в 20 часов – «Сказки из Теремка». В 20.45 начнётся трансляция спектакля «Маленькие истории о любви», а в 22 часа – поэтический сборник Глеба Успенского.

В Музее Природы и Человека горожане могут отправиться в онлайн-путешествие по экспозициям, поучаствовать в квестах и посмотреть трансляцию мастер-класса «Традиционные игры народа ханты».

Кроме того, концертно-театральный центр «Югра-Классик» приглашает горожан на онлай-концерты.