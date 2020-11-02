Сотрудники уголовного розыска Югры задержали мошенника Фото: УМВД России по г.Сургуту

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту вместе с коллегами из УУР УМВД России по ХМАО-Югре задержан подозреваемый в мошенничестве при онлайн-продаже щенков дорогостоящих пород.

23-летний злоумышленник публиковал информацию о продаже щенков, когда к нему обращались потенциальные покупатели, то мужчина ставил условие, что отправит собаку, только после предоплаты от 5 до 20 тысяч рублей. Но получив деньги, переставал выходить на связь, оставляя заказчиков без питомцев.

Предприниматель из г. Барнаула Алтайского края размещал объявления, на сайтах бесплатных объявлений и использовал разные имена, а также указывал счета, оформленные на других лиц.

Уже доказано его вина в 4 преступлениях в отношении жителей Югры и 6 преступлений в отношении жителей других субъектов РФ, таких как Красноярский и Алтайский края, Архангельская и Тюменская области.

Следствием и дознанием УМВД России по г. Сургуту возбуждено 10 уголовных дел по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции в квартире преступника нашли сим-карты, сотовые телефоны, банковские карты, которые важны для расследования уголовных дел.