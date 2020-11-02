Югорчан приглашают принять участие в онлайн мероприятиях, посвященных Дню народного единства Фото: Управление общественных связей

Приближается важный государственный праздник — День народного единства. Отметить 4 ноября в этом году придётся в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Мероприятия, посвященные празднику, пройдут онлайн, а принять участие в них сможет каждый житель страны.

Югорчане могут присоединиться к Всероссийской онлайн-акции «Поэзией едины». Для этого необходимо записать видеоролик, где вы читаете стихотворение о Родине на русском языке, завершив его фразой на родном языке. Опубликовать запись можно в любой социальной сети с хештегами #поэзиейедины и #МояЮграМояРоссия.

Участвовать в акции могут не только взрослое поколение, но и школьники, студенты округа, причём можно объединиться в группы: нужно поочерёдно прочитать одно стихотворение согласно условиям акции и смонтировать общий видеоролик.

Также, жители округа могут поделиться шедеврами своей национальной кухни, опубликовав в социальных сетях фотографии любимых блюд семьи, сопровождая запись хэштегом #ВкусноНациональновЮгре, сообщает управление общественных связей.