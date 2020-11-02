Конференция «Шаг в будущее» прошла в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске подвели итоги ежегодной научной конференции для школьников «Шаг в будущее».

В этом году поступило 32 заявки, участие приняли ученики девяти школ окружного центра.

В научной секции «Естественные науки и современный мир» победила пятиклассница школы-сада №7 с проектом «Завтрак «отличника». 2 место – у ученицы седьмого класса школы №8, которая предлагает делать новогодние композиции из вторсырья. 3 место заняла семиклассница школы №2, она защищала проект по изучению цветущих растений в Долине Ручьёв.

В научной секции «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» победу одержал ученик Межшкольного учебного комбината, с проектом «Портативная акустическая система «PinBox1.0». В этом направлении 2 место – у ученика 7 класса школы №6, он представил проект по внедрению ботов в инфраструктуру города. 3 место заняла семиклассница школы-сада №7, с проектом «Создание дизайн-интерьера квартиры с помощью онлайн-программ».

Воспитанница Станции юных натуралистов, ученица 9 класса и ученица 11 класса школы №2 стали лучшими среди старшеклассников. Они показали проект по повышению биоразнообразия в Ханты-Мансийске и работу под названием «Исчезнувший, но не забытый посёлок», сообщает департамент образования Администрации Ханты-Мансийска.