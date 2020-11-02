В Нягани открылась "Школа КВН" Фото: МАУ МО г. Нягань «Дом Молодежи»

Благодаря поддержке фонда президентских грантов в Нягани появилась "Школа КВН".

Участие в этом проекте даст каждому юному няганцу, в возрасте от 12 до 21 года, шанс творческого развития и самопознания в ходе серии уникальных практических занятий, а впоследствии и универсальной юмористической игры.

Идеей проекта «Школа КВН» является подготовка будущих команд КВН через обучение игроков начинающих и уже действующих молодых команд на базе городских школ, гимназии и Няганского технологического колледжа основам игры КВН.

Проводить занятия со школьниками будут опытные наставники, игроки команды КВН «Северяне», участники Кубка мэра Москвы в 2020 году

Благодаря им уже подготовлена команда, которая в следующем году примет участие в телевизионной игре «Детский КВН» – юмористическом шоу талантов в эфире телеканала СТС.

- Стартовала «Школа КВН» 19 октября, завершить ее мы планируем 8 ноября, в день рождения КВН. За это время участники проекта (а это учащиеся всех городских школ, гимназии, студенты Няганского технологического колледжа) посетят 15 занятий, которые пройдут в стенах КВЦ «Нягань-ЭКСПО», – пояснил Д.С. Штейнер, директор Дома молодежи.

Стоит отметить, что все занятия проходят с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Школа работает с десяти утра до семи часов вечера. Ребята приходят, знакомятся, сочиняют шутки, придумывают визитки, импровизируют, рисуют, разрабатывают свои форму и стиль команды, придумывают ее название.

8 ноября на YouTube канале Дома молодежи появится видео – смонтированный концерт из выступлений всех команд, который станет итогом всех занятий в рамках «Школы КВН».

Но всё таки главный результат этого проекта - подготовка команды школьников от Нягани для участия в телеигре «Детский КВН».