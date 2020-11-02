В Нефтеюганске нечистая на руку продавец турпутёвок нажила полмиллиона рублей Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, которая подозревается в воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 19 сентября 2020 года около 11.30 подозреваемая находилась в служебном кабинете следователя. А сидела она там потому, что не хотела, чтобы против неё начали расследование по факту мошенничества на сумму более полумиллиона рублей во время продаж турпутёвок. Когда она познакомилась с психолого-психиатрической судебной экспертизой, она порвала заключение эксперта на несколько частей и уничтожила доказательство.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Сургуте судят предпринимателя за махинации со студентами на 15 млн рублей. Женщина заключила более 200 договоров. Кром того, мошенница из Югры вогнала в миллионные долги свердловчан, наживаясь на рыбном бизнесе.