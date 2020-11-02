Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 ноября 2020 года увеличилось на 193 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 193 случая COVID-19 в 18 муниципалитетах.

За период пандемии 28 658 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

По клинической структуре: на момент выявления у 131 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 54 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 146 случаях, по 47 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 13 206, сняты с наблюдения – 87 102 человек.

За сутки на COVID-19 обследовано 5 608 человек, за весь период – 828 375 югорчан.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 73; Ханты-Мансийск – 21; Нижневартовск – 12; Сургутский район – 10; Кондинский район – 10; Урай – 9; Нягань – 9.

Далее идут: Покачи – 7; Радужный – 6; Нефтеюганский район – 6; Нижневартовский район – 6; по 5 заболевших в Лангепасе, Советском районе, Октябрьском районе и Югорске.

Закрывают список: Когалым – 2; Ханты-Мансийский район – 1; Мегион – 1.

Состояние 140 пациентов остаётся тяжелым, 100 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

252 человека умерли от COVID-19 за весь период пандемии.

За сутки выздоровели 95 человек, за весь период пандемии – 24 291 югорчанин.