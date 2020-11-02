В Югре выделят дополнительные деньги на борьбу с коронавирусом Фото: pixabay.com

Правительство Югры выделит дополнительный бюджет департаменту здравоохранения автономного округа, в размере 151,3 миллиона рублей.

Деньги будут направлены на приобретение лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в условиях стационара, а также в амбулаторных условиях граждан в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет.

Кроме того, во время заседания регионального оперативного штаба, губернатор Югры Наталья Комарова поручила обеспечить лекарствами от COVID-19 пенсионеров, за счет бюджета округа.

Департаменту здравоохранения округа, потребуется закупить специфические лекарственные препараты для проведения медикаментозной терапии.

При этом ранее заложенного резервного запаса лекарства и запаса, созданного медицинскими организациями, достаточно для оказания медицинской помощи больным до 1 декабря 2020 года.

Стоит отметь, что расчет стоимости медикаментов, с учётом ожидаемого роста заболеваемости и степени тяжести в осенне-зимний период, проводился по временным методическим рекомендациям "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (СOVID 19)", утвержденными Министерством здравоохранения Российский Федерации.