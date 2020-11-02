Наркосбытчика в Сургуте осудили за попытку продажи наркотиков

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Сургутский городской суд признал виновным жителя города Новый Уренгой в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Подсудимый в июне 2019 года купил и хранил при себе в дорожной сумке пакет с 14 свертками с различными наркотиками - гашиша массой почти 1,5 килограмм, метамфетамина около 200 грамм и синтетических наркотиков массой более 290 грамм.

Указанные наркотики он хотел распространить в Сургуте, однако его задержали сотрудники полиции, наркотики изъяты из незаконного оборота во время личного досмотра.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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