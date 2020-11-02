Погода в Югре на 2 ноября 2020 года: небольшой снег Фото: Терина Виктория

Метеорологическая обстановка в Югре 2 ноября: Днём температура воздуха +1,-4 ºС, ночью 0,-5 ºС, при прояснениях -7,-12 ºС. Облачно с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный 7 - 12 м/с.

Ханты-Мансийск: Днём 0,-2 ºС, ночью -3,-5 ºС. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 7 - 12 м/с.

Сургут: Днём 0°С, ночью -3°С, небольшой снег, ветер западный 3-4 м/с.

Нижневартовск: Днём +1°С, ночью -3°С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.

Нефтеюганск: Днём 0°С, ночью -3°С, небольшой снег, ветер западный 3 м/с.

Когалым: Днём -1°С, ночью -4°С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.

Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица; его считали близким по духу лесным зверям и птицам. Знали также, что с этого дня к деревням начинают приближаться волки. По их поведению судили также о будущем. Так, если волки выли в этот день — это предвещало морозы, а если вой был особенно громким, как если бы выла целая стая, это сулило голод.