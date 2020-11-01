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В Сургуте судят предпринимателя за махинации со студентами на 15 млн рублей

Женщина заключила более 200 договоров
Алена Кульмухаметова
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Студенты заплатили деньги, но не получили дипломы

Студенты заплатили деньги, но не получили дипломы

Фото: Алена Кульмухаметова

Преподавателей нет, лицензии нет, а договор на оплату образовательный услуг в колледже есть. Таким образом предприниматель из Сургута обманула более 200 студентов на 15 млн рублей.

- Сургутянка обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, - рассказали в прокуратуре ХМАО-Югры.

По данным следствия, обвиняемая в период с начала июня по конец декабря 2017 года, не имея лицензии на образовательную деятельность, организовала учебный процесс в ООО «Сургутский филиал Московского колледжа №177» и АНПОО «Сургутского отделения Московского колледжа №177». Женщина знала, что программы обучения отсутствовали, преподаватели принимались на работу по договорам и подбирались на основании размещенных в сети «Интернет» объявлений без учета их образования и стажа работы.

За полгода сургутянка заключила более 200 договоров на обучение на сумму свыше 15 млн рублей. Обвиняемой грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Криминал