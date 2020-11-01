В Югре более 223 тысяч семей улучшат жилищные условия

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В правительстве Югры заверили, что все социальные программы будут выполняться.

Так, государственная программа «Развитие жилищной сферы» содержит механизмы, которые позволят улучшить жилищные условия более 223 000 югорским семьям до 2024 года.

К 2025 году планируется ввести в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров жилья, тогда на одного югорчанина будет приходиться 22,8 квадратных метров.

- Департаменту строительства – до 13 ноября внести в правительство автономного округа документ, который установит правила оказания помощи муниципальными образованиями, региональным правительством гражданам по обеспечению их жильем, в том числе специалистов, требующихся для экономики и социальной сферы, работающих на направлениях обеспечения и достижения национальных целей, - дала поручение губернатор Югры Наталья Комарова.