Югорчанка по совету «аналитика» лишилась 650 тысяч рублей

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Желание увеличить свои сбережения завершились для инвестора из Югорска денежными потерями. Женщина лишилась 650 тысяч рублей.

В полиции дама рассказала, что в феврале текущего года в сети она увидела сайт «Luxistrade», на котором зарегистрировалась и внесла свои данные. Вскоре с ней связались представители сайта и сообщили о возможности преумножения собственных средств на финансовых ранках.

По их совету югорчанка внесла первоначальный капитал на сумму 250 долларов для последующего заработка. Не сомневаясь в правдивости слов «аналитика», гражданка регулярно пополняла несуществующий счет, открытый в данной «интернет-компании». В апреле потерпевшая решила забрать свои сбережения, но сделать этого не смогла.

Представители интернет-ресурса «Luxistrade» пояснили о невозможности обналичивания денежных средств без уплаты налога в размере 10% от заработанной суммы. Югорчанка отказались им платить проценты, тогда представители сайта отказались поддерживать связь с потерпевшей, на звонки и сообщения женщины никто не отвечает по настоящее время.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает УМВД по ХМАО-Югре.