Югра направит более 44 млрд рублей на дороги и субсидии авиаперевозчикам

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Правительство Югры утвердила на раеализацию четыре государственные программы – «Развитие жилищной сферы», «Современная транспортная система», «Развитие промышленности и туризма», «Развитие образования».

Так, на реализацию программы «Современная транспортная система» в 2021-2023 годах из бюджета округа будет направлено 44,2 млрд рублей, из них 14,8 млрд – в 2021 году.

Кроме того, госпрограмма дополнена порядком субсидирования авиаперевозок. Это позволит сдерживать тарифы для населения на авиабилеты путем компенсации расходов авиакомпаниям для осуществления перевозок по субсидируемым тарифам.

В приавительстве предупредили, что авиакомпаниям предложено оптимизировать авиамаршруты в условиях пандемии коронавиурса во избежание убытков.