За минувшие сутки коронавирусом заболели 194 югорчанина

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Оперативный штаб Югры поделился новыми данными по количеству заболевших. За минувшие сутки в округе выявлено 194 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 1 ноября в регионе официально подтверждены 28 465 случаев заражения.

Медики сообщают, что по клинической структуре в состоянии пневмонии находятся 73 человека, с симптомами ОРВИ – 115, в бессимптомной форме заболевания – 6 югорчан.

По муниципалитетам ситуация складывается так. Больше всего заболевших в Сургуте – 45 человек, в Ханты-Мансийске – 19, в Когалыме, Урае и Нягани по 16 случаев, в Нижневартовске - 15, в Лангепасе -10, в Покачах – 9, в Сургутском, Нефтеюганском районах по 6 заболевших, в Советском районе и городе Радужный по 5, в Ханты-Мансийском, Нижневартовском районах и в городе Югорске по четыре новых случая, в Октябрьском, Березовском районах и Мегионе по 3, в Кондинском районе - 2 случая, в Белоярском районе, Нефтеюганске и Пять-Яхъе по одному заболевшему.