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Умер подросток из Когалыма, на лечение которого собирали деньги со всей Югры

Лечение юноше не помогло
Алена Кульмухаметова
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Антон Кульш. Фото из группы 26.10. 2020 г. Антон стал Ангелом во "ВКонтакте"

Антон Кульш. Фото из группы 26.10. 2020 г. Антон стал Ангелом во "ВКонтакте"

Печальная весть пришла от мамы Антона Кульша – 17-летнего подростка из Когалыма, который страдал от онкологии. 26 октября юноша скончался.

- 26.10, в 21.05, сердце Антона остановилось. Антошечка под крылом у Бога. Все собранные средства будут переданы на спасение жизней знакомых Антону деток после похорон, которые будут в Когалыме. Дату и время сообщим позже, - пишет убитая горем мать Елена Кульш в Instagram.

Диагноз мальчика был страшным: острый лимфобластный лейкоз, рецидив. Мама обращалась за помощью к жителям Югры, чтобы спасти сына. На его лечение югорчане и жители других регионов России около двух лет собирали деньги.

Похоронен Антон, по решению семьи, 29 октября в Белоруссии. Решение предать земле тело ребенка далось не просто и волонтерам, и семье Антона. Связано это сразу с несколькими причинами, в основном с особенностями транспортировки в период карантина.