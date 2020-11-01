Погода в Югре 1 ноября 2020 года: сильный гололед

В Нижневартовске сегодня дожди. Фото из группы "Привет сей час, Нижневартовск" во ВКонтакте

В воскресенье 1 ноября на территории Югры прогнозируется порывистый ветер до 16 метров в секунду.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре ожидается ветер западных направлений порывами до 16 метров в секунду.

В условиях перепада температур около 0 градусов, возможен сильный гололед.

Автомобилистам следует не превышать допустимый скоростной режим, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования.

Также возможен сход с крыш домов снега, старайтесь обходить такие места на удаленном расстоянии.

В Ханты-Мансийске пасмурно, дождь со снегом, ветер северо-западный 4,2 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0,-3 градуса. На дорогах гололед.

В Сургуте пасмурно, дождь со снегом. Ветер северо-западный 4,2 метров в секунду. Температура воздуха днем составит около 0 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и мокрый снег с дождем. Ветер западный 4,4 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +3 градусов.