В Нижневартовске воспитанники детского сада «Солнышко» познакомились с природой родного края

Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть "ВКонтакте"

Нижневартовский детский сад № 15 «Солнышко» продолжает знакомить своих воспитанников с природой Югорского края. В связи с этим дошкольное учреждение договорилось о сотрудничестве с природным парком «Сибирские Увалы».

В этот раз детский сад присоединился к эколого-просветительскому проекту «На берегах заповедной реки». В течение недели ребята посещали познавательные виртуальные экскурсии, где их знакомили с выставочными экспонатами из фонда парка.

После этого малыши подготовили мини-постановки под названием «Красота Югорской земли», в которых попытались раскрыть свои знания о природе родного края.

Напоминаем, что детский сад № 15 «Солнышко» является региональной инновационной площадкой в рамках проекта «Добрые тропинки».