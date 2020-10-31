Волонтеры Когалыма продолжают оказывать помощь пожилым гражданам Фото: pixabay.com

Волонтеры и специалисты БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» продолжают оказывать помощь горожанам, которые находятся на изоляции: это граждане старше 65 лет, заболевшие, контактные лица и все, кому необходимо социальное сопровождение.

При необходимости обратиться можно по телефонам «горячей линии»: 8 (34667) 2-40-32 (в рабочие дни), 8-950-506-39-37 (круглосуточно).

Также напоминаем, что гражданам старше 65 лет, которые продолжают работать, необходимо использовать Государственную информационную систему «Цифровое уведомление».

Кроме того, решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции для людей 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями и беременных женщин продлен до 15 ноября.