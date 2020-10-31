Число заболевших коронавирусом в Югре на 31 октября 2020 года увеличилось на 198 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Суббота ознаменовалась для жителей региона печальной новостью: еще три человека скончался от COVID-19. Таким образом, общее число погибших - 244.

Кроме того, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 198 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 28 271.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 34, с симптомами ОРВИ - 157, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 56; Ханты-Мансийск - 27 и Нягань - 18.

Далее идут: Урай - 16; Нефтеюганск - 15; Когалым и Нижневартовск - 11.

Замыкают список: Советский район - 7; Нефтеюганский район - 5; Радужный, Покачи и Югорск - 4; Лангепас, Кондинский, Сургутский и Белоярский районы - 3; Ханты-Мансийский и Нижневартовский районы - 2; Мегион, Пыть-Ях и Березовский район - 1.

Из хороших новостей: за сутки 130 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 24 104.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 18 140 человек с COVID-19, с начала периода - 1 618 116. Выздоровевших - 14 854, за весь период - 1 215 414. Умерших - 334, с начала периода - 27 990.