«Укусила три раза»: жительница Нижневартовска выплатит штраф за нападение на полицейского

Жительница Нижневартовска выплатит крупный штраф за нападение на полицейского Фото: pixabay.com

Жительницу Нижневартовска признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Было установлено, что 28 мая в полицию поступило сообщение о женщине, находящейся в алкогольном опьянении у одного из домов по улице Ленина.

Прибывшие на место сотрудники попытались утихомирить разбушевавшуюся гражданку, однако это оказалось не так то просто. Разгоряченная спиртным, она набросилась на полицеских, а затем - три раза укусила одного из них за правое предплечье. Тем самым женщина причинила стражу правопорядка физическую боль и телесные повреждения в виде ссадин.

Суд признал югорчанку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.