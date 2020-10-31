Погода в Югре на 31 октября: плюсовая температура

Погода в Югре на 31 октября Фото: pixabay.com

В субботу, 31 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, при прояснениях до -14, днем 0...+5 градусов.

Ханты-Мансийск: пасмурно, в первой половине дня проидет небольшой снег. Днем +1, ночью -2. Ветер 5-10 м/с.

Сургут: переменная облачность, вечером - небольшой снег. Днём +1, ночью -3. Ветер 5-9 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и дождь в первой половине дня. Днём +1, ночью -1. Ветер 4-7 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, вечером - небольшой снег. Днём +1, ночью -2. Ветер 4-9 м/с.

Когалым: пасмурно, утром пройдет дождь. Днём +1, ночью -3. Ветер 5-10 м/с.