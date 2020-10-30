Житель Пыть-Яха "подарил" мошенникам миллион Фото: pixabay.com

Житель Пыть-Яха перечислил мошенникам больше 1 миллиона рублей, совершив при этом 122 операции через банкомат.

В дежурную часть полиции города обратилась 69-летняя пенсионерка с заявлением о хищении денежных средств, со счета её 42-летнего сына.

Ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником ФСБ Москвы. Он сообщил, что позже югорчанину перезвонит полицейский из столицы и переговорит с ним, а также предупредил, что об этом разговоре никто не должен знать.

Спустя время мужчине позвонил сотрудник правоохранительных органов и напомнив о секретности беседы спросил о наличии денежных вкладов в банках.

Псевдополицейский предложил защитить и уберечь от несанкционированного списания денежные средства, и сказал, что нужно их перевести в резервные ячейки.

Житель Пыть-Яха согласился и сняв все накопления, совершил 122 операции через банкомат и перечислил 1 миллион 170 тысяч рублей на различные счета, которые мошенники успевали диктовать.

По данному факту возбуждено уголовное дело.