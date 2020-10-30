Житель Нефтеюганска наказан за распространение запрещенной информации Фото: pixabay.com

Во время мониторинга Интернет ресурсов оперативники Нефтеюганска выявили гражданина, который в открытом доступе разместил видео с запрещенной информацией.

В отношении него составлен административный протокол по статье "Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций".

По решению суда нефтеюганцу назначено наказание в виде административного ареста. Незаконно размещенная информация удалена.

В Нефтеюганске за 9 месяцев 2020 года к административной ответственности за распространение экстремистских материалов и нацисткой атрибутики в интернете наказано девять человек. Из них шесть за "пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики, или символики экстремистских организаций", а три человека за "производство и распространение экстремистских материалов".

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