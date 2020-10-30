Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 октября 2020 года увеличилось на 194 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 194 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. По клинической структуре: на момент выявления у 137 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 168 случаях. По 28 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 12 610, сняты с наблюдения – 86 696.

За сутки на COVID-19 обследовано 8 290 человек, всего – 804 164.

Высокие цифры заболеваемости: в Сургуте – 43; Ханты-Мансийске – 25; Урае – 16; Нягани – 15; Сургутском районе – 14; Нефтеюганске – 13; Когалыме – 12; Нижневартовске – 11.

Далее идут: Советский район – 7; Радужный – 7; Югорск – 6; Лангепас – 5; Кондинский район – 4; Покачи – 4; Мегион – 4.

В конце списка: Белоярский, Нефтеюганский, Ханты-Мансийский, Нижневартовский районы: там по 2 заболевших; в Березовском и Октябрьском районах по 1 человеку.

Состояние 116 пациентов по-прежнему тяжелое, 84 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 241 человек.

За сутки выздоровели 157 человек, за весь период пандемии – 23 974 югорчанина.